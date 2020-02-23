«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: счет матча 3:0, обзор голов

в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги разгромил— 3:0.

«Красные дьяволы» открыли счет на 42-й минуте, когда Бруну Фернандеш сначала заработал пенальти, а затем сам его реализовал.

На 58-й минуте хозяева удвоили свое преимущество усилиями Антони Марсьяля, который, выйдя один на один с вратарем, со второй попытки поразил цель.

Победную точку на 75-й минуте поставил Мэйсон Гринвуд, точно пробивший с линии штрафной площади.

АПЛ. 27-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 3:0 (1:0) Голы: Бруну Фернандеш, 42 — с пенальти (1:0). Марсьяль, 58 (2:0). Гринвуд, 75 (3:0)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Фред (Мактоминэй, 79), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Игало, 80), Джеймс, Гринвуд (Чонг, 80)«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ, Перейра (Сарр, 69), Дукуре (Клеверли, 80), Хьюз, Дини (Уэлбек, 76), ДеулофеуПредупреждение: Каткарт, 67

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место (41 очко), «Уотфорд» идет 19-м (24 очка).

«Вулверхэмптон» при поддержке родных трибун нанес поражение «Норвичу» — 3:0.

В первом тайме дубль оформил Диогу Жота, отличившись на 19-й и 30-й минутах.

Окончательный результат на 50-й минуте установил Рауль Хименес.

АПЛ. 27-й тур «Вулверхэмптон» — «Норвич» — 3:0 (2:0) Голы: Жота, 19 (1:0). Жота, 30 (2:0). Хименес, 50 (3:0)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 80), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Траоре, 72), Жота (Педру Нету, 64)«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Рупп (Дрмич, 59), Дуда (Буэндия, 59), Маклин, Кантуэлл (Штиперманн, 84), ПуккиПредупреждения: Хименес, 41. Ааронс, 45. Коади, 68. Годфри, 77. Буэндия, 87

В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает восьмое место (39 очков), а «Норвич» — 20-е (18 очков). 0