«Атлетико» — «Вильярреал»: счет матча 3:1, обзор голов

В рамках 25-го тура испанской Примерына «Ванда Метрополитано» обыграл— 3:1.

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«Желтая субмарина» открыла счет уже на 16-й минуте, когда Пако Алькасер классно пробил с линии штрафной площади.

За пять минут до перерыва «матрасники» отыгрались. Шиме Врсалько сделал заброс в штрафную, где Анхель Корреа в касание поразил цель.

На 64-й минуте команда Диего Симеоне получила минимальный перевес. Коке головой отправил мяч в сетку после подачи Корреа.

Еще через десять минут окончательной добил гостей Жоау Феликс, точно пробивший из-за пределов штрафной площади.

Примера. 25-й тур «Атлетико» — «Вильярреал» — 3:1 (1:1) Голы: 0:1 — 16 Пако Алькасер, 1:1 — 40 Корреа, 2:1 — 64 Коке, 3:1 — 74 Жоау Феликс«Атлетико»: Облак, Врсалько (Триппьер, 58), Фелипе, Савич, Лоди, Томас, Коке, Витоло (Жоау Феликс, 57), Сауль, Корреа, Мората (Льоренте, 83)«Вильярреал»: Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено, Пау Торрес, Пенья, Касорла, Иборра (Онтиверос, 75), Тригерос, Мойсес Гомес (Замбо-Ангисса, 84), Пако Алькасер, Жерар Морено (Чуквуэзе, 64)Предупреждения: Пенья (25), Сауль (61), Жоау Феликс (90)

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает третье место (43 очка), а «Вильярреал» — седьмое (38 очков). 0