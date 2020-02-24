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    «Атлетико» на своем поле победил «Вильярреал»

    «Атлетико» — «Вильярреал»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В рамках 25-го тура испанской Примеры «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» обыграл «Вильярреал» — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Желтая субмарина» открыла счет уже на 16-й минуте, когда Пако Алькасер классно пробил с линии штрафной площади.

    За пять минут до перерыва «матрасники» отыгрались. Шиме Врсалько сделал заброс в штрафную, где Анхель Корреа в касание поразил цель.

    На 64-й минуте команда Диего Симеоне получила минимальный перевес. Коке головой отправил мяч в сетку после подачи Корреа.

    Еще через десять минут окончательной добил гостей Жоау Феликс, точно пробивший из-за пределов штрафной площади.

    Примера. 25-й тур
    «Атлетико» — «Вильярреал» — 3:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — 16 Пако Алькасер, 1:1 — 40 Корреа, 2:1 — 64 Коке, 3:1 — 74 Жоау Феликс«Атлетико»: Облак, Врсалько (Триппьер, 58), Фелипе, Савич, Лоди, Томас, Коке, Витоло (Жоау Феликс, 57), Сауль, Корреа, Мората (Льоренте, 83)«Вильярреал»: Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено, Пау Торрес, Пенья, Касорла, Иборра (Онтиверос, 75), Тригерос, Мойсес Гомес (Замбо-Ангисса, 84), Пако Алькасер, Жерар Морено (Чуквуэзе, 64)Предупреждения: Пенья (25), Сауль (61), Жоау Феликс (90)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает третье место (43 очка), а «Вильярреал» — седьмое (38 очков). 0

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