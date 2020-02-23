«Ренн» — «Ним»: счет 2:1, обзор голов

В матче 26 тура французской Лиги 1обыгрална своем поле со счетом 2:1.

Дубль в составе хозяев сделал М’Байе Ньянг. Футболист забил на 7 и 89 минутах матча. Гости открыли счет, забив в самом дебюте встречи. Это сделал Нолан Ру.

«Ренн» оставил за собой третье место, набрав 44 очка, тем самым опередив «Лилль». «Ним» опустился в зону вылета с 27 очками.