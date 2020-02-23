«Ренн» — «Ним»: счет 2:1, обзор голов

Дубль в составе хозяев сделал М’Байе Ньянг. Футболист забил на 7 и 89 минутах матча. Гости открыли счет, забив в самом дебюте встречи. Это сделал Нолан Ру.
«Ренн» оставил за собой третье место, набрав 44 очка, тем самым опередив «Лилль». «Ним» опустился в зону вылета с 27 очками.
Лига 1. 26 тур
«Ренн» — «Ним» — 2:1
Голы: 0:1 — 1 Ру, 1:1 — 7 Ньянг, 2:1 — 89 Ньянг«Ренн»: Менди, Ньяньон, Траоре, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гитан, 78), Нзонзи, Рафинья, Камавинга (Юну, 68), Дель Кастийо, Ньянг (Леа Силики, 90)«Ним»: Бернардони, Паки, Бриансон, Ландр, Алакуш (Филиппото, 90), Бенрау (Мигель, 55), Сарр, Ферхат, Фомба, Рипар, Ру (Коне, 82)Предупреждения: Паки (67)Удаление: Бриансон (53)