«Вулверхэмптон» — «Эспаньол»«: счет матча 4:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Хет-триком в составе «волков» отметился португальский нападающий Диогу Жота, поразивший ворота каталонцев на 15-й, 67-й и 81-й минутах. еще один мяч на 52-й минуте забил Рубен Невеш.
Ответный матч пройдет в Барселоне 27 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — «Эспаньол» (Испания) — 4:0 (1:0)
Голы: Жота, 15 (1:0). Невеш, 52 (2:0). Жота, 67 (3:0). Жота, 81 (4:0)«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Педру Нету, 75), Траоре (Дендонкер, 61), Жота (Поденсе, 83)«Эспаньол» (Испания): Андрес Приэто, Вила, Налду, Калеро, Гомес (Дардер, 75), Виктор Санчес, Итурраспе (Давид Лопес, 61), Мелендо (Кальери, 62), Феррейра, У Лэй, ВаргасПредупреждения: Итурраспе, 43. Жоау Моутинью, 43. Гомес, 67. Виктор Санчес, 78