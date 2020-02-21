«Вольфсбург» — «Мальме»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 47-й минуте открыли гости — нападающий Исаак Телин реализовал пенальти в ворота «волков».
Спустя две минуты хорватский хавбек «Вольфсбурга» Йосип Брекало сравнял счет, а на 62-й минуте Исаак Телин срезал мяч в свои ворота.
Ответный матч пройдет 27 февраля в Швеции.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (0:0)
Голы: Телин, 47 — с пенальти (0:1). Брекало, 49 (1:1). Телин, 62 — в свои ворота (2:1)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон (Паулу Отавиу, 46), Мбабу, Мехмеди, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Штеффен, 71), Брекало (Гинчек, 90+3), Вегхорст«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Ларссон, Ахмедходжич, Кристиансен, Траустасон (Рикс, 22. Бергет, 58), Баширу, Налич, Телин, АнтонссонПредупреждения: Сафари, 41. Герхардт, 43. Мбабу, 46. Налич, 70