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    Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

    «Шахтер» — «Бенфика»: счет 2:1, обзор голов

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    В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.

    Марлос
    Марлос

    Все голы были забиты во втором тайме. Счет открыл Алан Патрик на 56 минуте. Марлос скинул соотечественнику под удар, а тот попал точно в правый нижний угол.

    После Пицци сравнял счет ударом с пенальти. Однако спустя 5 минут Коваленко снова вывел «кротов» вперед. После ошибки защитника с мячом в штрафную ворвался Мораес, который отдал в район 11-метровой отметки на украинца. Тот в одно касание пробил по воротам.

    «Горняки» сыграют в Лиссабоне 27 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Шахтер» — «Бенфика» — 2:1
    Голы: 1:0 — 56 Алан Патрик, 1:1 — 66, пенальти Пицци, 2:1 — 72 Коваленко«Шахтер»: Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Болбат, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко, Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90), Мораес«Бенфика»: Влаходимос, Ферру, Томаш Тавареш, Гримальдо, Рубен Диаш, Серви, Таарабт, Флорентину, Пицци (Самарис, 90), Шикинью (Рафа Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69)Предупреждения:
    Флорентину (90) 0
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