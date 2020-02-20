«Шахтер» — «Бенфика»: счет 2:1, обзор голов

В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европыобыгралсо счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Счет открыл Алан Патрик на 56 минуте. Марлос скинул соотечественнику под удар, а тот попал точно в правый нижний угол.

После Пицци сравнял счет ударом с пенальти. Однако спустя 5 минут Коваленко снова вывел «кротов» вперед. После ошибки защитника с мячом в штрафную ворвался Мораес, который отдал в район 11-метровой отметки на украинца. Тот в одно касание пробил по воротам.

«Горняки» сыграют в Лиссабоне 27 февраля.