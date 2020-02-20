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    «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург», «Спортинг» обыграл «Истанбул»

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    Франкфуртский «Айнтрахт» разгромил австрийский «Зальцбург» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Айнтрахт»
    «Айнтрахт»

    Хет-трик у хозяев оформил японский полузащитник Даити Камада. Еще один мяч на счету Филипа Костича.

    За австрийцев отличился Хван Хи-Чан, забивший с пенальти.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Айнтрахт Ф» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:1 (2:0)
    Голы: Камада, 12 (1:0). Камада, 43 (2:0). Камада, 53 (3:0). Костич, 56 (4:0). Хван Хи Чхан, 85 — с пенальти (4:1)«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Хасебе, Абраам, Туре, Н`Дика, Ильзанкер (Дурм, 86), Роде, Костич, Соу, Камада (Да Коста, 81), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 75)«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Вебер, Онгене, Фаркаш, Юнузович, Собослои (Камара, 71), Мвепу, Окугава (Койта, 46), Хван Хи Чхан, Дака (Адейеми, 46)Предупреждения: Адейеми, 55. Соу, 84

    В другом матче дня лиссабонский «Спортинг» на своем поле нанес поражение турецкому «Истанбулу» — 3:1.

    В составе португальского клуба отличились Себастьян Коатес, Андраж Шпорар и Лусиано Виетто.

    За гостей единственный мяч ближе к концу встречи провел Эдин Вишча, который реализовал пенальти.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:1 (2:0)
    Голы: Коатес, 3 (1:0). Шпорар, 44 (2:0). Вьетто, 51 (3:0). Вишча, 77 — с пенальти (3:1)«Спортинг» (Португалия): Машимиану, Коатес, Ристовски, Нету, Батталья, Акунья, Вендел, Вьетто, Шпорар (Мендеш, 71), Боласье (Плата, 89), Кабраль (Думбья, 82)«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Шкртел (Элиа, 70), Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Вишча, Махмут Текдемир, Ирфан Кахведжи (Алексич, 81), Ба, Гульбраннсен (Беркай Озджан, 46), КривеллиПредупреждения: Кривелли, 57. Нету, 75. Понк, 79

    Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 27 февраля. 0

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