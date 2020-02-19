Гасперини: Не забывайте, что «Валенсия» обыграла в гостях «Аякс» и «Челси»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам надо показать свой лучший футбол. Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Надо сохранять положительный настрой и не поддаваться эйфории.

Не забывайте, что "Валенсия" обыграла в гостях "Аякс" и "Челси". Это действительно опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Первая встреча «Валенсии» и «Аталанты» состоится 19 февраля в Италии и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Испании 10 марта. 0