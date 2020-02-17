Головин вошел в символическую сборную тура Лиги 1

Полузащитниквошел в символическую сборную 25-го тура французской Лиги 1 по версии издания L’Equipe, сообщает пресс-служба клуба.

На прошлой игровой неделе 23-летний российский футболист отметился результативной передачей на нападающего Ислама Слимани в домашнем матче с «Монпелье». Гол стал единственным во встрече, а благодаря победе монегаски приблизились к зоне еврокубков. В сборную также вошел одноклубник Головина — защитник Камил Глик.

Всего в нынешнем сезоне Лиги 1 Головин провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Сборная 25-го тура Лиги 1: Александр Укиджа («Метц»), Кристоф Эрей («Ницца»), Камил Глик («Монако»), Ньянзу Куасси («Пари Сен-Жермен»), Жордан Амави («Марсель»), Сиди Сарр («Ним»), Александр Головин («Монако»), Гаэль Какута («Амьен»), Мунир Шуиар («Дижон»), Валер Жермен («Марсель»), Серу Гирасси («Амьен»). 0