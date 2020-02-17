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    В плей-офф Лиги Европы используют систему ВАР

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    Как сообщает официальный сайт УЕФА, начиная с 1/16 финала Лиги Европы, будет использоваться система видеоповторов для помощи арбитрам матчей.

    Жеребьевка Лиги Европы
    Жеребьевка Лиги Европы

    По этому поводу свой комментарий дал старший офицер УЕФА Роберто Розетти.

    «Мы считаем, что ВАР — это очень важный проект для футбола, и я очень рад, что теперь система будет использоваться в Лиге Европы, так как это предоставит арбитрам необходимую помощь в принятии верных решений в этих важных играх.

    Мы очень рады, что в 108 матчах Лиги чемпионов на групповой стадии и в плей-офф 27 решений арбитров были исправлены с помощью системы ВАР. Это значит, что решение было изменено в каждом четвертом матче, что указывает на высокое качество работы судей.

    Кроме того, мы считаем, что время, которое необходимо для принятия решения, также играет важную роль. В этом сезоне оно в среднем составляет 1 минуту 30 секунд, и это на 15 секунд меньше, чем в прошлом сезоне.

    Но я хочу подчеркнуть, что ВАР необходим только для очевидных ошибок, а не для противоречивых ситуаций. Футболу нужны хорошие арбитры, которые сильны духом во время матча и которые принимают правильные и смелые решения», — цитирует Розетти сайт УЕФА. 0

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