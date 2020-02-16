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    «Гранада» вырвала победу у «Вальядолида»

    «Гранада» — «Вальядолид»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Гранада» одержала победу над «Вальядолидом» в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Лос Карменес», завершилась со счетом 2:1.

    На 56-й минуте Серхио Гвардиола вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 81-й минуте усилиями Антонио Пуэртаса.

    А на шестой компенсированной минуте второго тайма «Гранада» вырвала победу. Автором результативного удара стал Карлос Фернандес.

    Примера. 24-й тур
    «Гранада» — «Вальядолид» — 2:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — 56 Гвардиола, 1:1 — 81 Пуэртас, 2:1 — 90+6 Фернандес«Гранада»: Руй Силва, Херман Санчес, Диас (Пуэртас, 61), Нева, Фулькье, Жил Диаш (Мачис, 53), Вадильо (Вико, 71), Эррера, Гоналон, Мартинес, Фернандес«Вальядолид»: Масип, Салису, Оливас, Мойяно, Рауль Гарсия, Сан-Эметерио, Алькарас, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 75), Гвардиола (Мичел, 79), Унал, Плано (Антонито, 90+3)Предупреждения: Сан-Эметерио (11), Фулькье (16), Фернандес (31), Плано (45)

    В турнирной таблице Примеры «Гранада» занимает девятое место (33 очка), а «Вальядолид» — 15-е (26 очков). 0

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