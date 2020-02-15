«Вулверхэмптон» — «Лестер»: счет матча 0:0

В матче 26-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 0:0.

В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Хамзы Чодури.

«Лестер» находится на третьем месте в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 23 очка. «Вулверхэмптон» занимает 7-ю строчку.