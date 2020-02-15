«Вулверхэмптон» — «Лестер»: счет матча 0:0

«Вулверхэмптон»
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В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Хамзы Чодури.
«Лестер» находится на третьем месте в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 23 очка. «Вулверхэмптон» занимает 7-ю строчку.
АПЛ. 26-й тур
«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 0:0
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер, Невеш (Жоау Моутинью, 81), Саисс, Хименес, Жота (Поденсе, 78), Педру Нету (Траоре, 64)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 75), Барнс (Морган, 90+4), Чудхури, Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 68)Предупреждения: Мэддисон, 36. Невеш, 45+1. Чудхури, 51. Дендонкер, 55. Чилвелл, 88Удаление: Чудхури, 76