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    «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико»

    «Валенсия» — «Атлетико»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» — 2:2.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    В составе хозяев поля отличились Габриэл Паулиста и Джеффри Кондогбия.

    За мадридский клуб голы забили Маркос Льоренте и Томас Парти.

    Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 80-й минуте. Для российского хавбека этот матч стал первым после травмы.

    «Атлетико» находится на 4-й строчке в таблице Примеры, «Валенсия» занимает 6-е место.

    Примера. 24- тур
    «Валенсия» — «Атлетико» — 2:2 (1:2)
    Голы: Льоренте, 15 (0:1). Габриэл Паулиста, 40 (1:1). Партей, 43 (1:2). Кондогбья, 59 (2:2)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 90+4), Парехо, Кондогбья, Солер (Черышев, 80), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 60), Гомес, Торрес«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас (Мората, 66), Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Коке (Феррейра-Карраско, 77), Сауль, Льоренте, Партей, Корреа, ВитолоПредупреждения: Лоди, 26. Габриэл Паулиста, 55. Врсалько, 58. Мангала, 67. Гомес, 79
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