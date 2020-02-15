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    «Интер» заинтересован в обмене Мартинеса на Гризманна

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    Миланский «Интер» может попытаться обменять форварда Лаутаро Мартинеса на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Tuttosport.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Барселоны» к аргентинскому форварду, которого каталонцы рассматривают в качестве долгосрочной замены Луису Суаресу. В этом сезоне Мартинес забил 16 мячей во всех турнирах.

    По данным источника, «Барселона» может включить в сделку ряд игроков. Так, каталонцы рассматривают возможность включения в соглашение Арутро Видаля, Карлоса Аленью, Филиппе Коутиньо или Жан-Клера Тодибо.

    Однако итальянское издание сообщает, что «Интер» может потребовать Антуана Гризманна, который перешел в «Барселону» летом 2019 года.

    Французский нападающий забил 12 мячей в 32 матчах за «Барселону». Ранее сообщалось о натянутых отношениях Гризманна с капитаном «Барсы» Лионелем Месси. 0

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