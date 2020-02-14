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    «Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в первом полуфинале Кубка Испании

    «Реал Сосьедад» — «Мирандес»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Сосьедад
    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Мирандесом» (2:1).

    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад»

    В составе хозяев отличились Микель Оярсабаль (с пенальти) и Мартин Эдегор.

    За гостей забил Матеус Айяс.

    Ответный матч состоится 4 марта на поле «Мирандеса».

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч
    «Реал Сосьедад» — «Мирандес» — 2:1 (2:1)
    Голы: Оярсабаль, 9 — с пенальти (1:0). Айяс, 39 (1:1). Эдегор, 42 (2:1)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо (Гевара, 68), Ле Норман, Порту (Янузай, 77), Мерино, Субельдия, Эдегор, Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 67)Предупреждения: Монреаль, 17. Оярсабаль, 48. Сальдуа, 82
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