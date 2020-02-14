Эмери может вернуться в «Севилью»

Экс-наставник лондонскогоможет вернуться в, передает AS.

По данным источника, руководство севильцев обеспокоено игрой команды под руководством Хулена Лопетеги. В том случае если специалист будет отправлен в отставку, фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера станет Эмери, который возглавлял клуб с 2013 по 2016 год и трижды подряд привел команду к победе в Лиге Европы.

Напомним, Эмери в ноябре покинул лондонский «Арсенал» и с тех пор находится без работы.

Также среди кандидатов называются Кике Санчес Флорес и Хави Грасия. 0