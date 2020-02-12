Орлов: Кокорин ожидает от «Зенита» длительного контракта

Футбольный комментаторвысказал предположение о планах форварда «Зенита», чей контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года.

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.

«Все мы ждем. Кокорин не скрывает, что ожидает от "Зенита" длительного контракта, года на два или два плюс один. Но пока этого контракта нет.

Может, если "Зенит" подпишет контракт, может, закончится история с "Сочи", поедет или не поедет. Ждем. На данный момент вопрос с Кокориным открыт», — сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах игрока также заинтересован «Рубин». 0