Тиньков рассказал о возможном сотрудничестве с РПЛ

Учредитель «Тинькофф Банка»прокомментировал информацию о возможном спонсорстве российской Премьер-лиги.

«Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением "Зенита", все-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда.

Но "Тинькофф Банк" так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! У "Тинькофф" бюджет на маркетинг и спонсорство 10 млрд в 2020-м — пусть как хотят, так и тратят...

Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там еще делают российский футбол, конечно, лучше)... но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже... я всего лишь акционер! И как и вы, покупаю и продаю акции через "Тинькофф Инвестиции"... я не лезу в управление!

Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу», — написал Тиньков на своей странице в Instagram.

Ранее появилась информация, что контракт с РПЛ будет рассчитан на 300 миллионов рублей в год. 0