Алли могут дисквалифицировать за шутку про коронавирус

Недавно в одной из соцсетей 23-летний англичанин опубликовал видео, где высмеивал смертельный коронавирус, снимая личность азиатской внешности. Позже Деле удалил ролик и попросил прощения.
«Это было не смешно, и я сразу понял это и убрал видео. Я посылаю свою любовь, мысли и молитвы всем в Китае», — сказал Алли.
Если объяснения Алли не устроят FA, то на игрока может ожидать дисквалификация. Ведь регламент чемпионата предусматривает наказание за предвзятое отношение из-за национальности или сексуальной ориентации человека. 0