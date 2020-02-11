Алли могут дисквалифицировать за шутку про коронавирус

Полузащитник лондонскогоможет быть дисквалифицирован из-за видео о коронавирусе, передает Daily Mail.

Недавно в одной из соцсетей 23-летний англичанин опубликовал видео, где высмеивал смертельный коронавирус, снимая личность азиатской внешности. Позже Деле удалил ролик и попросил прощения.

«Это было не смешно, и я сразу понял это и убрал видео. Я посылаю свою любовь, мысли и молитвы всем в Китае», — сказал Алли.

Если объяснения Алли не устроят FA, то на игрока может ожидать дисквалификация. Ведь регламент чемпионата предусматривает наказание за предвзятое отношение из-за национальности или сексуальной ориентации человека. 0