Голкипер «Аякса» согласился перейти в «Челси»

Вратарьсменит команду в летнее трансферное окно, утверждает Voetball Nieuws.

По информации источника, 23-летний камерунец принял предложение «Челси». Ожидается, что сумма трансфера составит 34 миллиона фунтов.

Отмечается, что Онана станет заменой нынешнему вратарю лондонцев Кепе Аррисабалаге. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард недоволен уровнем игры испанца в текущем сезоне.

На Онану также претендовали «Барселона», ПСЖ и «Тоттенхэм», но голкипер намерен перейти именно в «Челси».

В текущем сезоне он провел за «Аякс» 20 матчей в чемпионате Нидерландов и пропустил 16 голов. 0