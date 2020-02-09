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    «Наполи» дома проиграл «Лечче»

    «Наполи» — «Лечче»: счет 2:3, обзор голов

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    В матче 23 тура Серии А «Наполи» проиграл «Лечче» на своем стадионе со счетом 2:3.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    На 29 минуте счет открыл представитель гостей Джанлука Лападула. В начале второго тайма счету выровняли. Аркадиуш Милик поразил цель с передачи Дриса Мертенса.

    Лападула снова вывел свою команду вперед на 61 минуте поединка. За 8 минут до конца основного времени Марко Манкозу увеличил отрыв гостей.

    «Неаполитанцы» сравнять счет не успели, но еще один мяч забили. Это сделал Хосе Кальехон.

    «Наполи» уже на 11 месте с 30 очками. «Лечче» имеет 22 очка и занимает 17 строчку.

    Серия А. 23 тур
    «Наполи» — «Лечче» — 2:3
    Голы: 0:1 — 29 Лападула, 1:1 — 48 Милик, 1:2 — 61 Лападула, 1:3 — 82 Манкозу, 2:3 — 90 Кальехон«Наполи»: Оспина, Кулибали, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Зелиньски, Демме, Инсинье (Лосано, 76), Лоботка (Мертенс, 46), Политано (Кальехон, 61), Милик«Лечче»: Вигорито, Донати, Лучони, Россеттини, Рисполи, Маер (Петриччоне, 68), Сапонара, Дейола (Пас, 90), Барак, Фалько (Манкозу, 75), ЛападулаПредупреждения: Кулибали (37), Зелиньски (57), Рисполи (66), Милик (73), Вигорито (78), Мариу Руй (80), Демме (84), Петриччоне (85)
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