«Наполи» — «Лечче»: счет 2:3, обзор голов

В матче 23 тура Серии Апроигрална своем стадионе со счетом 2:3.

На 29 минуте счет открыл представитель гостей Джанлука Лападула. В начале второго тайма счету выровняли. Аркадиуш Милик поразил цель с передачи Дриса Мертенса.

Лападула снова вывел свою команду вперед на 61 минуте поединка. За 8 минут до конца основного времени Марко Манкозу увеличил отрыв гостей.

«Неаполитанцы» сравнять счет не успели, но еще один мяч забили. Это сделал Хосе Кальехон.

«Наполи» уже на 11 месте с 30 очками. «Лечче» имеет 22 очка и занимает 17 строчку.