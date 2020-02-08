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    Гол Пайе принес «Марселю» минимальную победу над «Тулузой»

    «Марсель» — «Тулуза»: счет 1:0, обзор голов

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    В 24 туре французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Тулузу» на своем поле (1:0).

    Футболисты «Марселя»
    Футболисты «Марселя»

    Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. Автором результативного удара стал Димитри Пайе. На 51 минуте футболист взял на себя инициативу из-за пределов штрафной, поразив верхний угол ворот соперника.

    «Олимпийцы» вторые. У них 49 очков. «Тулуза» остается на дне таблицы с 13 набранными баллами.

    Лига 1. 24 тур
    «Марсель» — «Тулуза» — 1:0
    Гол: 1:0 — 51 Пайет«Марсель»: Манданда, Сарр, Амави, Чалета-Цар, Камара, Радонич (Кауи, 67), Сансон (Сакаи, 86), Пайет, Лопес (Стротман, 78), Альваро Гонсалес, Жермен«Тулуза»: Калинич (Рене, 36), Силла, Морейра, Габрильсен, Диаките, Сангаре, Коне, Буагар (Адли, 70), Макенго, Саид (Тауи, 78), Лейя-ИсекаПредупреждения: Альваро Гонсалес (15), Макенго (61), Силла (71)
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