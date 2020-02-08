«Марсель» — «Тулуза»: счет 1:0, обзор голов

В 24 туре французской Лиги 1обыгрална своем поле (1:0).

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. Автором результативного удара стал Димитри Пайе. На 51 минуте футболист взял на себя инициативу из-за пределов штрафной, поразив верхний угол ворот соперника.

«Олимпийцы» вторые. У них 49 очков. «Тулуза» остается на дне таблицы с 13 набранными баллами.