СМИ: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная России может пропустить турнир
rfs.ru
Указано, что Россия получила уведомление о запрете на участие из-за допингового скандала от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России сможет участвовать в отборочном турнире ЧМ-2022, а в случае выхода в финальную часть на турнире сможет играть под другим названием.
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать.
После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS. 0