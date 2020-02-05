СМИ: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 в Катаре

не сможет участвовать в, сообщает канал BeIn Sports в своем Twitter.

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Указано, что Россия получила уведомление о запрете на участие из-за допингового скандала от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России сможет участвовать в отборочном турнире ЧМ-2022, а в случае выхода в финальную часть на турнире сможет играть под другим названием.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS. 0