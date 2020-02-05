Аджоев рассказал, готов ли «Арсенал» взять Кокорина

Руководитель «Арсенала»отметил, что хорошо знает нападающего «Зенита», однако решение о том, где продолжать карьеру он будет принимать самостоятельно.

«Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему.

"Арсенал" вместе с другими клубами задал белорусский тренд, так и есть. Тем более игроки сборной Белоруссии — качественные. А дальше все зависит от них. Мы даем возможность раскрыться, но нужно определенное время на адаптацию.

Моя позиция по этому вопросу такова: если брать иностранного игрока, то он должен быть футболистом уровня сборной своей страны.

Легионеры обязательно должны давать качество и повышать уровень конкурентной среды, в которой мы находимся и работаем. В таком случае приезд иностранного игрока понятен, логичен и оправдан.

И наоборот, нет никакого смысла брать футболистов, который ничем не лучше игроков резервного состава. Да еще и платить ему в разы больше. Это абсурд», — приводит слова Аджоева «Спорт-Экспресс». 0