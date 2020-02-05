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    Абидаль встретится с президентом «Барселоны» из-за конфликта с Месси

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    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сегодня вечером проведет встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем из-за конфликтной ситуации с форвардом команды Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

    Эрик Абидаль
    Эрик Абидаль

    По информации источника, в данный момент Бартомеу находится на заседании каталонского клуба в Брюсселе, из-за чего его встреча с Эриком Абидалем задерживается.

    Ранее француз, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. В ответ на это Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.

    «Барселона», набрав 46 очков в 22 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. 0

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