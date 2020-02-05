Абидаль встретится с президентом «Барселоны» из-за конфликта с Месси

Президентсегодня вечером проведет встречу со спортивным директором клубаиз-за конфликтной ситуации с форвардом команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в данный момент Бартомеу находится на заседании каталонского клуба в Брюсселе, из-за чего его встреча с Эриком Абидалем задерживается.

Ранее француз, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. В ответ на это Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.

«Барселона», набрав 46 очков в 22 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. 0