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    Смолов: Перешел в «Сельту», так как ее хорошо знают в России

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    Российский нападающий Федор Смолов прокомментировал свой трансфер из «Локомотива» в «Сельту».

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Я счастлив и горд перейти в "Сельту". Во-первых, это Ла Лига, а во-вторых, "Сельту" хорошо знают в России потому что здесь играли Мостовой и Карпин. Надеюсь, я проявлю себя наилучшим образом и помогу команде остаться в Ла Лиге», — сказал Смолов в прямом эфире в Instagram «Сельты».

    Форвард также пообещал учить испанский язык:

    «Скоро начну учить испанский. Надеюсь, что через два месяца начну понимать».

    Напомним, Смолов уже дебютировал за «Сельту». Форвард вышел на замену в матче против «Валенсии» (0:1) и провел на поле 12 минут. 0

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