Смолов: Перешел в «Сельту», так как ее хорошо знают в России

Российский нападающийпрокомментировал свой трансфер из

«Я счастлив и горд перейти в "Сельту". Во-первых, это Ла Лига, а во-вторых, "Сельту" хорошо знают в России потому что здесь играли Мостовой и Карпин. Надеюсь, я проявлю себя наилучшим образом и помогу команде остаться в Ла Лиге», — сказал Смолов в прямом эфире в Instagram «Сельты».

Форвард также пообещал учить испанский язык:

«Скоро начну учить испанский. Надеюсь, что через два месяца начну понимать».

Напомним, Смолов уже дебютировал за «Сельту». Форвард вышел на замену в матче против «Валенсии» (0:1) и провел на поле 12 минут. 0