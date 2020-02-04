Игроки «Ман Сити» призвали Гвардиолу прекратить ротацию состава

Футболистынедовольны постоянной ротацией состава, сообщает Sportsmail.

Как передает источник, игроки высказали свои претензии главному тренеру Хосепу Гвардиоле в перерыве матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).

Отмечается, что Гвардиола ни разу в нынешнем сезоне не выпустил один и тот же состав в двух матчах подряд. Звезды «горожан» опасаются, что подобная ротация состава негативно отразится на результатах команды.

Всего за сезон Гвардиола внес 76 изменений в состав. Это намного больше, чем у любого другого тренера в АПЛ — второе место занимает Фрэнк Лэмпард из «Челси» с 60 изменениями.

На данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Гвардиолы 9 февраля на своем поле встретится с «Вест Хэмом». 0