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    Игроки «Ман Сити» призвали Гвардиолу прекратить ротацию состава

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    Футболисты «Манчестер Сити» недовольны постоянной ротацией состава, сообщает Sportsmail.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    Как передает источник, игроки высказали свои претензии главному тренеру Хосепу Гвардиоле в перерыве матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).

    Отмечается, что Гвардиола ни разу в нынешнем сезоне не выпустил один и тот же состав в двух матчах подряд. Звезды «горожан» опасаются, что подобная ротация состава негативно отразится на результатах команды.

    Всего за сезон Гвардиола внес 76 изменений в состав. Это намного больше, чем у любого другого тренера в АПЛ — второе место занимает Фрэнк Лэмпард из «Челси» с 60 изменениями.

    На данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Гвардиолы 9 февраля на своем поле встретится с «Вест Хэмом». 0

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