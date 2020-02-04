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    Гендиректор «Сочи» еще надеется на приезд Кокорина

    Футбол Трансферы Футбол России Сочи Зенит
    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко по-прежнему надеется на то, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин присоединится к команде.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Кокорин? Если что-то изменится — узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в "Сочи" хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два — посмотрим.

    Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь. Что касается зарплаты Кокорина в "Зените", то не хочу это комментировать, я просто не знаю.

    В "Сочи" будет больше? Он к нам не приехал на сборы пока, что мы будем говорить о зарплате? Если он приедет в "Сочи", то будем обсуждать этот момент, — цитирует Рубашко Sport24.

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