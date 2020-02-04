Гендиректор «Сочи» еще надеется на приезд Кокорина

Генеральный директорпо-прежнему надеется на то, что нападающийприсоединится к команде.

«Кокорин? Если что-то изменится — узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в "Сочи" хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два — посмотрим.

Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь. Что касается зарплаты Кокорина в "Зените", то не хочу это комментировать, я просто не знаю.

В "Сочи" будет больше? Он к нам не приехал на сборы пока, что мы будем говорить о зарплате? Если он приедет в "Сочи", то будем обсуждать этот момент, — цитирует Рубашко Sport24.

Напомним, "Зенит" хотел отправить Кокорина до конца сезона в "Сочи" на правах аренды, однако футболист отказался присоединиться к сочинскому клубу и был сослан в дубль. 0