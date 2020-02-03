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    Червиченко: В «Сочи» Кокорин стал бы безусловным лидером

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    Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Я так понимаю, что наверху все решили между собой, но забыли спросить мнение главного участника всего этого процесса. Сложная это тема. Руководители до того большие и серьезные достигли определенной договоренности, а дальше уже не стали заморачиваться по всей видимости. К сожалению, сейчас эта ситуация так видится. Конечно, надо было начинать с разговора с игроком, беседы с тренером, как-то убеждать и одного, и второго.

    Я не могу сказать, что "Сочи" — это худший вариант для Кокорина. Он вполне мог бы там проявить себя. Об этом же говорил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Если бы Кокорин во второй половине чемпионата смотрелся бы в "Зените" хуже на фоне Дзюбы и Азмуна, то все бы сказали, что Кокорин закончил. Говорили бы о том, что все эти посиделки убили в нем футболиста. Тогда в эмоциональном плане Кокорину было бы очень тяжело, а уж на сборной точно бы пришлось крест поставить. В "Сочи" же Александр стал бы безусловным лидером. Наколотил бы там мячей и, возможно, гордо вернулся бы в "Зенит".

    Я думаю, что если Кокорин останется в "Зените-2", это точно не сыграет в его пользу. Раз люди решили и договорились, то что тут думать. Хорошо, если он только пересидит в дубле. Александр ведь вышел по УДО. Можно ведь вообще отправиться досиживать. Это, конечно, вообще самый ужасный вариант развития событий. Считаю, что Семак тоже зря делает такие заявления. Он человек нанятый и не такой уж звездный, чтобы позволять себе так резко идти наперекор начальству», — цитирует Червиченко «Спорт уик-энд».

    Напомним, что «Зенит» хотел отправить Кокорина до конца сезона в «Сочи» на правах аренды, однако футболист отказался присоединиться к сочинскому клубу. 0

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