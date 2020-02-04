Головин попал в заявку на матч с «Анже»

объявил состав, который будет заявлен на матч 23 тура французской Лиги 1 с. Россиянинесть в списке.

Состав выглядит следующим образом: Леком, Субашич, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже, Фабрегас, Головин, Фофана, Чуамени, Адриен, Бен-Йеддер, Слимани, Йоветич, Бальде.

Напомним, что матч пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 21:00 по московскому времени.

На данный момент «монегаски» занимают 13 место и имеют 29 очков в своем активе. Головин в этом сезоне чемпионата Франции провел 20 поединков, отметившись тремя голами и тремя ассистами. 0