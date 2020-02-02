«Сассуоло» — «Рома»: счет матча 2:4, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на «Читта-дель-Триколоре», завершилась со счетом 4:2.

Дубль в составе победителей оформил Франческо Капуто, отличившийся на 7-й и 16-й минутах. Филип Джуричич забил гол на 26-й минуте, а Жереми Бога — на 74-й.

У «волков» Эдин Джеко на 55-й минуте забил с игры, Жордан Верету на 73-й минуте реализовал пенальти.

С 69-й минуте римляне играли в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Пеллегрини.

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает четвертое место (39 очков), а «Сассуоло» — 13-е (26 очков). 0