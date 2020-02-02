«Ницца» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Франциив гостях потерпел поражение отсо счетом 1:2.

В составе победителей дубль оформил Каспер Дольберг (33-я и 63-я минуты). У гостей отличился Экамби Токо (45)

Отметим, что на 22-й минуте «Лион» остался вдесятером после удаления Фернандо Марсала, но до перерыва составы уравнялись — красную карточку на 45-й минуте получил Адам Унас.

После этой победы «Ницца» догнала «Лион» в турнирной таблице Лиги 1. У обоих клубов, делящих 7-8 место, по 32 очка.

В следующий матч «Лион» примет «Амьен», а «Ницца» отправится в гости к «Реймсу». Обе встречи запланированы на 5 февраля. 0