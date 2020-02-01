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    Примера. Мадридское дерби, «Барса» примет дома «Леванте

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    1 и 2 февраля состоится ряд поединков в рамках испанской Примеры. Особо внимания заслуживает мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико».

    «Гранада» — «Эспаньол» 2:1

    «Гранада» одержала волевую домашнюю победу над «Эспаньолом» со счетом 2:1.

    Гостей вперед вывел Де Томас. Сравнял счет Дарвин Мачис. Победный мяч забил Карлос Фернандес, сделавший «гол+пас».

    «Гранада» десятая с 30 очками. «Эспаньол» последний с 15 баллами в активе.

    Примера. 22 тур
    «Гранада» — «Эспаньол» — 2:1
    Голы: 0:1 — 27, пенальти де Томас, 1:1 — 38 Мачис, 2:1 — 46 Фернандес«Гранада» Руй Силва, Нева, Дуарте, Диас, Херман Санчес, Гоналон (Этеки, 79), Пуэртас, Эррера, Мачис (Фулькье, 69), Сольдадо (Азиз, 61), Фернандес«Эспаньол» Диего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Хави Лопес, Давид Лопес, Дардер, Итурраспе (Варгас, 61), Эмбарба, Налдо (Мелендо, 81), де Томас, Кальери (У Лэй, 73)Предупреждения: Сольдадо (29), Херман Санчес (48), Гоналон (49), Итурраспе (55), Давид Лопес (88), Дидак Вила (90)

    «Реал» — «Атлетико»

    1 февраля 18:00 мск

    «Мальорка» — «Вальядолид»

    1 февраля 20:30 мск

    «Валенсия» — «Сельта»

    1 февраля 23:00 мск

    «Леганес» — «Реал Сосьедад»

    2 февраля 14:00 мск

    «Эйбар» — «Бетис»

    2 февраля 16:00 мск

    «Атлетик» — «Хетафе»

    2 февраля 18:00 мск

    «Вильярреал» — «Осасуна»

    2 февраля 20:30 мск

    «Севилья» — «Алавес»

    2 февраля 20:30 мск

    «Барселона» — «Леванте»

    2 февраля 23:00 мск

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