«Бенфика» выиграла 16-й матч подряд в чемпионате Португалии
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У победителей отличились Карлуш Винисиус (31-я минута), Адель Таарабт (38) и Чикиньо (78). У гостей дубль оформил Лика (70 и 87, с пенальти).
Для «Бенфики» победа стал 16-й подряд в чемпионате Португалии.
Команда под руководством Бруну Лаже с 54 набранными очками лидирует в турнирной таблице и на 10 очков опережает идущий вторым «Порту», который имеет матч в запасе.
Чемпионат Португалии. Примейра. 19-й тур
«Бенфика» (Лиссабон) — «Белененсеш» (Лиссабон) — 3:2 (2:0)
Голы: Винисиус, 31; Таарабт, 38; Чикиньо, 78 — Лика, 70; Лика (пенальти), 87