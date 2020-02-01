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    «Бенфика» выиграла 16-й матч подряд в чемпионате Португалии

    Футбол Португалия Бенфика
    Лиссабонская «Бенфика» обыграла дома «Белененсиш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:2.

    «Бенфика» выиграла 16-й матч подряд в чемпионате Португалии
    «Бенфика» выиграла 16-й матч подряд в чемпионате Португалии

    У победителей отличились Карлуш Винисиус (31-я минута), Адель Таарабт (38) и Чикиньо (78). У гостей дубль оформил Лика (70 и 87, с пенальти).

    Для «Бенфики» победа стал 16-й подряд в чемпионате Португалии.

    Команда под руководством Бруну Лаже с 54 набранными очками лидирует в турнирной таблице и на 10 очков опережает идущий вторым «Порту», который имеет матч в запасе.

    Чемпионат Португалии. Примейра. 19-й тур
    «Бенфика» (Лиссабон) — «Белененсеш» (Лиссабон) — 3:2 (2:0)
    Голы: Винисиус, 31; Таарабт, 38; Чикиньо, 78 — Лика, 70; Лика (пенальти), 87
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