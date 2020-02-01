«Бенфика» выиграла 16-й матч подряд в чемпионате Португалии

Лиссабонскаяобыграла домав матче 19-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:2.

У победителей отличились Карлуш Винисиус (31-я минута), Адель Таарабт (38) и Чикиньо (78). У гостей дубль оформил Лика (70 и 87, с пенальти).

Для «Бенфики» победа стал 16-й подряд в чемпионате Португалии.

Команда под руководством Бруну Лаже с 54 набранными очками лидирует в турнирной таблице и на 10 очков опережает идущий вторым «Порту», который имеет матч в запасе.