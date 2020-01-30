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    Старт чемпионата Китая по футболу отложили из-за коронавируса

    Футбол Футбол Китая Китай. Суперлига
    Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение перенести начало нового сезона чемпионата в связи с распространением опасного вируса.

    Старт чемпионата Китая по футболу отложили из-за коронавируса
    Старт чемпионата Китая по футболу отложили из-за коронавируса

    «Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей средств массовой информации, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года.

    CFA выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией», — говорится в заявлении Китайской футбольной ассоциации.

    Сезон чемпионата Китая должен был начаться 22 февраля. Новая дата старта первенства будет определена в зависимости от развития ситуации с эпидемией коронавируса в различных регионах страны. 0

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