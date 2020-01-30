Старт чемпионата Китая по футболу отложили из-за коронавируса

Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение перенести начало нового сезона чемпионата в связи с распространением опасного вируса.

«Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей средств массовой информации, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года.

CFA выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией», — говорится в заявлении Китайской футбольной ассоциации.

Сезон чемпионата Китая должен был начаться 22 февраля. Новая дата старта первенства будет определена в зависимости от развития ситуации с эпидемией коронавируса в различных регионах страны. 0