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    «Валенсия» по пенальти одолела «Культураль Леонесу» в Кубке Испании

    «Культураль Леонеса» — «Валенсия»: счет матча 0:0 (2:4), обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Валенсия
    В матче 1/8 финала Кубка Испании «Культураль Леонеса» на своем поле по пенальти уступила «Валенсии» — 0:0 (2:4 по пенальти).

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    На предыдущей стадии «Культураль Леонеса», выступающая в Сегунде-В, обыграла «Атлетико» — 2:1.

    «Валенсия» — действующий победитель Кубка Испании. Ее соперник по 1/4 финала станет известен позднее.

    Кубок Испании. 1/8 финала
    «Культураль Леонеса» — «Валенсия» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:4
    «Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста (Хосе Гайя, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Парехо, Кондогбья (Коклен, 82), Солер, Ли Кан Ин (Гомес, 64), Гамейро (Собрино, 99), ТорресПредупреждения: Кондогбья, 71. Солер, 74
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