«Культураль Леонеса» — «Валенсия»: счет матча 0:0 (2:4), обзор голов

На предыдущей стадии «Культураль Леонеса», выступающая в Сегунде-В, обыграла «Атлетико» — 2:1.
«Валенсия» — действующий победитель Кубка Испании. Ее соперник по 1/4 финала станет известен позднее.
Кубок Испании. 1/8 финала
«Культураль Леонеса» — «Валенсия» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:4
«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста (Хосе Гайя, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Парехо, Кондогбья (Коклен, 82), Солер, Ли Кан Ин (Гомес, 64), Гамейро (Собрино, 99), ТорресПредупреждения: Кондогбья, 71. Солер, 74