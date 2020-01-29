«Эвертон» отказался продать Ришарлисона в «Барсу» за 100 млн евро

отказался продать всвоего нападающего, сообщает газета The Daily Express.

Каталонцы предлагали за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро, однако «ириски» сразу же ответили отказом. «Эвертон» стремится к возвращению в еврокубки и не намерен ослаблять свой нынешний состав.

Мерсисайдцы приобрели Ришарлисона у «Уотфорда» летом 2018 года за 39,2 млн евро. В нынешнем сезоне форвард в 27 матчах за «Эвертон» в разных турнирах забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

«Барселона» ищет замену травмированному Луису Суаресу, но пока ей не удалось договориться о трансфере нового нападающего. 0