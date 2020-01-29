ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп и Хосеп ГвардиолаНазло рекордам. Улучшит ли Клопп достижения Гвардиолы в АПЛ?
  • 19:49
    • «Крылья Советов» могут усилиться защитником сборной Алжира
  • 17:13
    • «Арсенал» объявил о трансфере Мари
  • 16:08
    • Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
  • 15:14
    • ЦСКА объявил список футболистов на второй сбор в Испании
  • 15:05
    • ЦСКА на выезде разгромил «Адмирал»
    Все новости спорта

    «Эвертон» отказался продать Ришарлисона в «Барсу» за 100 млн евро

    Футбол Эвертон Англия. Премьер-лига Футбол Англии Барселона Примера Футбол Испании Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Эвертон» отказался продать в «Барселону» своего нападающего Ришарлисона, сообщает газета The Daily Express.

    Ришарлисон
    Ришарлисон

    Каталонцы предлагали за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро, однако «ириски» сразу же ответили отказом. «Эвертон» стремится к возвращению в еврокубки и не намерен ослаблять свой нынешний состав.

    Мерсисайдцы приобрели Ришарлисона у «Уотфорда» летом 2018 года за 39,2 млн евро. В нынешнем сезоне форвард в 27 матчах за «Эвертон» в разных турнирах забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

    «Барселона» ищет замену травмированному Луису Суаресу, но пока ей не удалось договориться о трансфере нового нападающего. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Войско императора разбито. Почему Месси «наелся» в «Барселоне» и что ему делать?
  • 15:23
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
  • 2.28
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сити» не отпустит «Юнайтед»
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Увеличит ли «Ливерпуль» свой отрыв?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Чья беспроигрышная серия прервется в Кубке?
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Клопп раскритиковал календарь Кубка Англии Футбол Кубок Англии обречен, но Клопп тут ни при чемПочему разразился скандал вокруг «Ливерпуля»? 05:470
  • 19:57
    • «Вест Хэм» арендовал форварда «Славии»
  • 19:40
    • «Каталонцы» могут подписать форварда «Сассуоло»
  • 19:18
    • Жиру собирается перейти в «Тоттенхэм»
    Леонид Слуцкий Футбол Планы на зиму: «Рубин»Как Леонид Слуцкий планирует реанимировать казанскую команду? Вчера в 20:480
  • Экспресс дня

  • «Барселона» уверенно обыграет «Леганес» в Кубке?
  • 3.40
    •
  • 21:45
    • «Эвертон» отказался продать Ришарлисона в «Барсу» за 100 млн евро
  • 21:33
    • «МЮ» подтвердил переход Фернандеша из «Спортинга»
  • 21:14
    • «Нижний Новгород» разгромил «Газиантеп» в матче Лиги чемпионов
    «Калгари» — «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» прервал серию из трех поражений, «Оттава» разгромила «Баффало»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января 08:310
  • 18:57
    • Сульшер о матче с «Ман Сити»: Мы должны показать идеальную игру
  • 17:57
    • Эриксен объяснил фанатам свой уход из «Тоттенхэма»
  • 17:43
    • «Монако» подписал польского голкипера
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.37
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сарагоса — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Бадахос — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Даллас — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие