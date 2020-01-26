Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»

Тульскийсыграл вничью с сербским клубом(2:2) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

На 22-й минуте отличился Сергей Ткачев, а на 39-й Эванс Кангва реализовал 11-метровый, назначенный за фол против Валерия Громыко.

Во втором тайме сербы отыгрались. Дубль оформил Милан Бойович, поразивший ворота соперника на 53-й и 67-й минутах.

В субботу, 25 января, «Арсенал» сыграл вничью 1:1 с польской «Короной».

На тренировочном сборе в Турции