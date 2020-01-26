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    Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Младостью»

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    Тульский «Арсенал» сыграл вничью с сербским клубом «Младость» (2:2) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

    Тульский «Арсенал»
    Тульский «Арсенал»

    На 22-й минуте отличился Сергей Ткачев, а на 39-й Эванс Кангва реализовал 11-метровый, назначенный за фол против Валерия Громыко.

    Во втором тайме сербы отыгрались. Дубль оформил Милан Бойович, поразивший ворота соперника на 53-й и 67-й минутах.

    В субботу, 25 января, «Арсенал» сыграл вничью 1:1 с польской «Короной».
    На тренировочном сборе в Турции

    Контрольный матч
    «Арсенал» (Тула, Россия) — «Младость» (Лучани, Сербия) — 2:2 (2:0)
    Голы: Ткачев, 22, Э.Кангва, 39 (с пенальти) — Бойович, 53, 67«Арсенал»: Герасимов, Беляев, Бауэр, Григалава, Альварес, Пантелеев, Э. Кангва, К. Кангва, Ткачев, Громыко, Луценко. Второй тайм: Мухин, К. Комбаров, Хагуш, Сокол, Володько, Ломовицкий, Берхамов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Минаев
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