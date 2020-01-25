«Бавария» — «Шальке»: счет 5:0, обзор голов

В 19 туредома уверенно разобралась с, разгромив соперника со счетом 5:0.

Разгром начался с 5 минуты. Левандовски открыл счет. В добавленное к первому тайму время Горетцка сделал скидку на Мюллера, который в упор расстрелял ворота «Шальке».

В начале второго тайма уже сам Горетцка отличился голом, проявив свои акробатические навыки. Футболист в падении ножницам поразил цель после подачи с углового.

Через 8 минут Левандовски вышел на ударную позицию, но не стал быть и отдал на свободного Тьяго, который пробил в пустые ворота.

Окончательно гостей добил гол Гнабри. Вратарь «Шальке»

Шуберт допустил ошибку и пропустил мяч между ног.

У «Баварии» 39 очков. Команда отстает от «Лейпцига» на один пункт. «Шальке» идет пятым с 33 баллами в активе.