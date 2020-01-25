«Бавария» — «Шальке»: счет 5:0, обзор голов

Мануэль Нойер и Томас Мюллер
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Разгром начался с 5 минуты. Левандовски открыл счет. В добавленное к первому тайму время Горетцка сделал скидку на Мюллера, который в упор расстрелял ворота «Шальке».
В начале второго тайма уже сам Горетцка отличился голом, проявив свои акробатические навыки. Футболист в падении ножницам поразил цель после подачи с углового.
Через 8 минут Левандовски вышел на ударную позицию, но не стал быть и отдал на свободного Тьяго, который пробил в пустые ворота.
Окончательно гостей добил гол Гнабри. Вратарь «Шальке»
Шуберт допустил ошибку и пропустил мяч между ног.
У «Баварии» 39 очков. Команда отстает от «Лейпцига» на один пункт. «Шальке» идет пятым с 33 баллами в активе.
Бундеслига. 19 тур
«Бавария» — «Шальке» — 5:0
Голы: 1:0 — 6 Левандовски, 2:0 — 45 Мюллер, 3:0 — 50 Горетцка, 4:0 — 58 Алькантара, 5:0 — 89 Гнабри«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Коутиньо, 62), Дэвис, Горетцка (Толиссо, 78), Перишич (Гнабри, 68), Левандовски, Мюллер«Шальке»: Шуберт, Кабак, Настасич, Очипка, Кенни (Маккенни, 80), Калиджури, Харит, Грегорич (Кутуджу, 57), Маскарель, Матондо (Бужеляб, 57), Сердар