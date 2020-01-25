ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктория Синицина и Никита КацалаповЧЕ по фигурному катанию. Синицина и Кацалапов — лучшие в танцах на льду
  • 19:08
    • Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ-2020 в танцах на льду
  • 22:50
    • «Бавария» разгромила «Шальке». Левандовски сделал «гол+пас»
  • 22:34
    • «Вильярреал» вырвал победу у «Алавеса»
  • 21:31
    • «Марсель» и «Анже» голов не забили
  • 21:24
    • Головин сыграет со «Страсбуром» с первых минут
    Все новости спорта

    «Бавария» разгромила «Шальке». Левандовски сделал «гол+пас»

    «Бавария» — «Шальке»: счет 5:0, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Бавария Шальке 04 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 19 туре «Бавария» дома уверенно разобралась с «Шальке», разгромив соперника со счетом 5:0.

    Мануэль Нойер и Томас Мюллер
    Мануэль Нойер и Томас Мюллер

    Разгром начался с 5 минуты. Левандовски открыл счет. В добавленное к первому тайму время Горетцка сделал скидку на Мюллера, который в упор расстрелял ворота «Шальке».

    В начале второго тайма уже сам Горетцка отличился голом, проявив свои акробатические навыки. Футболист в падении ножницам поразил цель после подачи с углового.

    Через 8 минут Левандовски вышел на ударную позицию, но не стал быть и отдал на свободного Тьяго, который пробил в пустые ворота.

    Окончательно гостей добил гол Гнабри. Вратарь «Шальке»
    Шуберт     допустил ошибку и пропустил мяч между ног.

    У «Баварии» 39 очков. Команда отстает от «Лейпцига» на один пункт. «Шальке» идет пятым с 33 баллами в активе.

    Бундеслига. 19 тур
    «Бавария» — «Шальке» — 5:0
    Голы: 1:0 — 6 Левандовски, 2:0 — 45 Мюллер, 3:0 — 50 Горетцка, 4:0 — 58 Алькантара, 5:0 — 89 Гнабри«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Коутиньо, 62), Дэвис, Горетцка (Толиссо, 78), Перишич (Гнабри, 68), Левандовски, Мюллер«Шальке»: Шуберт, Кабак, Настасич, Очипка, Кенни (Маккенни, 80), Калиджури, Харит, Грегорич (Кутуджу, 57), Маскарель, Матондо (Бужеляб, 57), Сердар
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 14-20 января
  • 20/01/2020 в 18:57
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Хоффенхайм»
  • 2.01
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Севилья» на третье место Примеры?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Подберется ли «Монако» ближе к зоне ЛЕ?
  • «Монако» — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Извлечет ли «Юве» пользу из кризиса «Наполи»?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Недооцененный лидер. «Ливерпуль» зависит от Фирмино больше, чем вы могли подуматьБразильский нападающий в этом сезоне забивает важнейшие голы 13:400
  • 19:41
    • «Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» во Франкфурте
  • 17:32
    • «Ак Барс» одержал выездную победу над «Автомобилистом»
  • 17:04
    • «Салават Юлаев» дома выиграл у «Барыса»
    Алена Косторная Прочие Курс на российский пьедестал. Косторная — лучшая, даже без вдохновенияРеакция спортивных СМИ на прокат короткой программы у женщин-одиночниц на ЧЕ-2020 Вчера в 23:050
  • Экспресс дня

  • «Реал» не позволит «Барселоне» уйти в отрыв
  • 4.23
    •
  • 22:07
    • «Монако» отказал «Барселоне» в трансфере Бен Йеддера
  • 21:59
    • Сетьен: Мы действовали плохо, и над многим нужно работать
  • 20:51
    • «Уфа» завершила сбор на Кипре поражением от польского «Шленска»
    Анастасия Павлюченкова Теннис Australian Open. Павлюченкова, Рублев, Медведев и Надаль вышли в четвертый круг, вылет Свитолиной и ХачановаОбзор матчей шестого дня соревнований на Открытом чемпионате Австралии 25 января 15:440
  • 17:57
    • «Рейнджерс» договорился о продлении сотрудничества с Дефо
  • 17:45
    • «Лестер» прошел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 17:17
    • «Эспаньол» и «Атлетик» поделили очки
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Монпелье — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.16
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фучович — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Атлетико — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Парма — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие