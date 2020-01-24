«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Англиипотерпел гостевое поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче уже на 8-й минуте открыли гости. Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Хендерсон ударом головой с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

Отыгрались «волки» на 51-й минуте. Адама Траоре прошел вперед по правому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда Рауль Хименес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот Алиссона.

А на 84-й минуте Салах собрал вокруг себя троих соперников на линии штрафной и оставил мяч Хендерсону. Джордан тут же отдал пас низом вперед на свободного Фирмино, а тот исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот Патрисиу.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» набрал 67 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» с 34 очками занимает седьмую строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вест Хэма», а «Вулверхэмптон» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед».