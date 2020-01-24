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    «Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» потерпел гостевое поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 8-й минуте открыли гости. Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Хендерсон ударом головой с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

    Отыгрались «волки» на 51-й минуте. Адама Траоре прошел вперед по правому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда Рауль Хименес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот Алиссона.

    А на 84-й минуте Салах собрал вокруг себя троих соперников на линии штрафной и оставил мяч Хендерсону. Джордан тут же отдал пас низом вперед на свободного Фирмино, а тот исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот Патрисиу.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 67 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» с 34 очками занимает седьмую строчку.

    В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вест Хэма», а «Вулверхэмптон» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед».

    АПЛ. 24-й тур
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1)
    Голы: Хендерсон, 8 (0:1). Хименес, 51 (1:1). Роберту Фирмину, 84 (1:2)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Доэрти, Невеш, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 87), Хонни Кастро, Траоре, Хименес, Педру Нету (Жота, 77)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Фабинью, 70), Салах (Ориги, 85), Роберту Фирмину, Мане (Минамино, 33)Предупреждение: Робертсон, 55
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