Колосков: Оставят ли Прядкина? Не знаю, у меня нет к нему претензий

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о том, что РФС обязал РПЛ провести новые выборы президента организации.

«Устав регламента подлежит утверждению национальной ассоциацией. В нашем случае это РФС.

Эти принципы устава ФИФА были нарушены. Они, видимо, возомнили себя крутыми, которые могут делать все без согласия РФС. Это неправильно.

Тут нет никакого давления со стороны РФС, ни в коем случае! Лига — это член РФС, они должны подчиняться. Оставят ли Прядкина? Не знаю, у меня нет к нему претензий», — цитирует Колоскова Sport24.ru.

Напомним, что сегодня Избирательный комитет Российского футбольного союза признал, что при проведении выборов президента РПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС. 0