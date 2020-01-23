«Интер» усилился хавбеком «Челси»

Миланскийофициально объявил о переходе полузащитника «Челси»

29-летний нигерийский игрок проведет в итальянском клубе вторую половину сезона на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Первую часть этого сезона Мозес провел в аренде в «Фенербахче». Он сыграл за турецкий клуб семь матчей и отметился голом и передачей.

Ранее полузащитник выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Уиган», «Сток Сити» и «Кристал Пэлас».

На его счету 12 забитых мячей в 38 поединках в составе сборной Нигерии.

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