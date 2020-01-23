«Интер» усилился хавбеком «Челси»

29-летний нигерийский игрок проведет в итальянском клубе вторую половину сезона на правах аренды с возможностью последующего выкупа.
Первую часть этого сезона Мозес провел в аренде в «Фенербахче». Он сыграл за турецкий клуб семь матчей и отметился голом и передачей.
Ранее полузащитник выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Уиган», «Сток Сити» и «Кристал Пэлас».
На его счету 12 забитых мячей в 38 поединках в составе сборной Нигерии.
🚨 | NEW SIGNING— Inter (@Inter_en) January 23, 2020
Transfer complete: @VictorMoses is a Nerazzurri player! ⚫🔵
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