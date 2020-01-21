Казанский «Рубин» обыграл польскую «Лехию» (1:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

Единственный гол на 34-й минуте забил Вячеслав Подберезкин.

«Лехия» из Гданьска занимает седьмое в чемпионате Польши, набрав 30 очков в 20 турах.

Отметим, что это был первый спарринг казанцев под руководством Леонида Слуцкого. 25 января «Рубин» сыграет со словацким «Слованом» из Братиславы.