«Рубин» обыграл польскую «Лехию»

Леонид Слуцкий
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Единственный гол на 34-й минуте забил Вячеслав Подберезкин.
«Лехия» из Гданьска занимает седьмое в чемпионате Польши, набрав 30 очков в 20 турах.
Отметим, что это был первый спарринг казанцев под руководством Леонида Слуцкого. 25 января «Рубин» сыграет со словацким «Слованом» из Братиславы.
Контрольный матч
«Рубин» (Россия) — «Лехия» (Польша) — 1:0 (1:0).
Гол: Подберезкин, 34«Рубин»: Дюпин, Поярков, Старфельт, Плиев, Данченко, Игорь Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Марков. Второй тайм: Дюпин, Степанов, Старфельт, Плиев, Самошников, Тарасов, Башкиров, Зуев, Давиташвили (Закиров, 58), Ташаев, И.Игнатьев