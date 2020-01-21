ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рейньер«Новый Кака» для Зидана. Кто такой Рейньер, за которого отдали 30 миллионов?
  • 14:43
    • Кузнецова обыграла финалистку Australian Open в стартовом матче
  • 14:09
    • Медведев отдал один сет в стартовом матче Australian Open
  • 13:57
    • РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира
  • 13:43
    • Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира
  • 13:31
    • Пятая россиянка за день покинула Australian Open
    Все новости спорта

    «Рубин» обыграл польскую «Лехию»

    Футбол Рубин РПЛ Футбол России Товарищеские матчи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Казанский «Рубин» обыграл польскую «Лехию» (1:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Единственный гол на 34-й минуте забил Вячеслав Подберезкин.

    «Лехия» из Гданьска занимает седьмое в чемпионате Польши, набрав 30 очков в 20 турах.

    Отметим, что это был первый спарринг казанцев под руководством Леонида Слуцкого. 25 января «Рубин» сыграет со словацким «Слованом» из Братиславы.

    Контрольный матч
    «Рубин» (Россия) — «Лехия» (Польша) — 1:0 (1:0).
    Гол: Подберезкин, 34«Рубин»: Дюпин, Поярков, Старфельт, Плиев, Данченко, Игорь Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Марков. Второй тайм: Дюпин, Степанов, Старфельт, Плиев, Самошников, Тарасов, Башкиров, Зуев, Давиташвили (Закиров, 58), Ташаев, И.Игнатьев
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Собрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал?
  • 17/01/2020 в 14:21
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Арсенал»
  • 1.65
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лондонское дерби не пройдет без голов
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Огорчат ли «клинки» Эдерсона на «Брэммел Лэйн»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Наполи» пройти «Лацио» в Кубке Италии?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Колорадо» разгромил «Детройт», «Флорида» победила «Миннесоту»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 января 08:010
  • 13:14
    • Блинкова одолела итальянку на старте Australian Open
  • 12:29
    • Рублев начал Australian Open с победы
  • 12:14
    • «Манчестер Юнайтед» интересен форвард «Милана»
    Бруну Фернандеш Футбол Трансферный дайджест. 14-20 январяС кем ведет переговоры «Манчестер Юнайтед», кого хотел купить «Атлетико» за 10 миллионов евро, куда перейдет полузащитник «Челси» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • «МЮ» и «Тоттенхэм» одолеют аутсайдеров?
  • 3.14
    •
  • 19:17
    • Слуцкий: На сборах не важен уровень соперника, важно, как играем мы
  • 18:54
    • «Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху», Кокорин оформил хет-трик
  • 18:43
    • «Рубин» обыграл польскую «Лехию»
    Вирджил ван Дейк Футбол Отрыв в 30 очков. «Ливерпуль» доказал, что способен обыграть любого соперника«Красные» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» и еще на шаг приблизились к чемпионству Вчера в 14:550
  • 10:16
    • Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи»
  • 08:11
    • Хачанов пробился во второй круг AO
  • 18:33
    • «Сибирь» обыграла «Трактор»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Сарагоса — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севилья — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие