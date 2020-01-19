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    «Вильярреал» уступил «Эспаньолу»

    «Вильярреал» — «Эспаньол»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Эспаньола» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 5-й минуте матча открыл испанский хавбек Давид Лопес. На 47-й минуте Рауль де Томас удвоил преимущество своей команды.

    На 59-й минуте Хави Лопес сыграл рукой в штрафной соперника, после чего судья вручил игроку красную карточку и назначил пенальти в ворота «Эспаньола».

    Реализовал одиннадцатиметровый удар испанский полузащитник Санти Касорла.

    «Вильярреал» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 28 очков.

    «Эспаньол» одержал первую победу за десять матчей. Клуб из Барселоны занимает 20-ю строчку, набрав 14 очков.

    Примера. 20-й тур
    «Вильярреал» — «Эспаньол» — 1:2 (0:1)
    Голы: Давид Лопес, 5 (0:1). Рауль де Томас, 47 (0:2). Касорла, 62 — с пенальти (1:2)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 69), Морено (Онтиверос, 80), Пау Торрес, Касорла, Иборра, Тригерос, Замбо (Мойсес Гомес, 54), Бакка, Чиквуэзе«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Налду, Дардер, Рока, Мелендо (Калеро, 75), Кальери (Виктор Санчес, 63), Рауль де ТомасПредупреждения: Вила, 24. Хави Лопес, 32. Тригерос, 41. Рауль де Томас, 76Удаление: Хави Лопес, 59
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