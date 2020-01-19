«Вильярреал» — «Эспаньол»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет на 5-й минуте матча открыл испанский хавбек Давид Лопес. На 47-й минуте Рауль де Томас удвоил преимущество своей команды.

На 59-й минуте Хави Лопес сыграл рукой в штрафной соперника, после чего судья вручил игроку красную карточку и назначил пенальти в ворота «Эспаньола».

Реализовал одиннадцатиметровый удар испанский полузащитник Санти Касорла.

«Вильярреал» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 28 очков.

«Эспаньол» одержал первую победу за десять матчей. Клуб из Барселоны занимает 20-ю строчку, набрав 14 очков.