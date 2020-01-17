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    Федун негативно относится к расширению РПЛ

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    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о решении клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

    У руководителей многих команд появится возможность "торговать" играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах.

  • Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
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    • Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно», — цитирует Федуна «Р-Спорт». 0

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