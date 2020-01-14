Мохаммед Сиссоко завершил игровую карьеру

Малийский полузащитникобъявил о завершении игровой карьеры.

«Это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение действительно трудно принять и сказать», — цитирует Сиссоко RMC Sport.

34-летний Сиссоко в составе «Ливерпуля» становился обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка Англии (2006). Будучи игроком «Валенсии» Сиссоко выигрывал Ла Лигу (2003/04), Кубок УЕФА (2003/04) и Суперкубок УЕФА (2004).

Последним клубом хавбека был французский «Сошо», который он покинул летом прошлого года. В сборную Мали Мохамед вызывался с 2004 по 2013 год. 0