Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020

Нападающийможет войти в состав сборнойнав Токио, сообщает Bild.

По информации источника, тренер национальной команды до 21 года Стефан Кунц готов включить 30-летнего нападающего в состав немецкой сборной на Олимпиаду-2020.

По регламенту соревнования с 1992 года на Олимпийских играх сборная по футболу может выступать только с игроками моложе 23 лет, но с 1996 года позволено включать в заявку трех игроков старше этого возраста.

В том случае, если Мюллер сыграет на Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, футболист пропустит часть предсезонной подготовки с «Баварией», а также начало нового сезона Бундеслиги, который начнется во второй половине августа. 0