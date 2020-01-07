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    Артета: Для игроков «Арсенала» здорово поучиться, испытать трудности на поле

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил свои мысли после матча 1/32 Кубка Англии с «Лидс Юнайтед», в котором его команда выиграла со счетом 1:0.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Сейчас я очень рад, но мы увидели две разные команды — одну в первые 30 минут, а другую после этого. Я пытался объяснить игрокам, с чем им предстоит столкнуться, а по итогам 32 минут они выиграли одно единоборство, как мне кажется. В перерыве мы изменили наше отношение, желание и организацию, затем команда смотрелась совершенно по-иному.

    Игрокам пришлось на себе ощутить, сколь сложен и тяжёл этот матч. Я смотрел много игр "Лидса", и они разбивали каждого соперника, делая это раз в три дня. Для игроков "Арсенала" здорово поучиться, испытать трудности на поле», — цитирует испанца BBC.

    В следующем раунде турнира «канониры» сыграют с «Борнмутом». 0

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