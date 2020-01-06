«Ювентус» — «Кальяри»: счет матча 4:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(4:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Криштиану Роналду перехватил пас Клавана, ворвался в штрафную «Кальяри», ушёл от Ольсена и пробил по пустым воротам.

На 67-й минуте в ворота «Кальяри» был назначен пенальти — Дибала ворвался в штрафную и оказался на газоне после подножки защитника.

Без шансов для Ольсена Роналду реализовал пенальти — сильно, чётко, почти в угол.

На 81-й минуте Роналду сыграл в свободную зону на Игуаина, который ушёл от Клавана по линии штрафной и пробил с рикошетом от эстонца в дальний угол, Ольсен пропустил.

А минуту спустя Дуглас Коста подключил к атаке Роналду, португалец выскочил на Ольсена и пробил в ближний угол, оформив хет-трик.

34-летний Роналду забил 13 голов за 15 игр за «Ювентус» в серии А.

Туринцы с 45 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» — 6-я строчка и 29 баллов. 0