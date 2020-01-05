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    «Лацио» по-волевому одолел «Брешию»

    «Брешия» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Брешия Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 18-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала римский «Лацио».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Хозяева вышел вперед уже на 18-й минуте благодаря голу Марио Балотелли. В концовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Андреа Кистаны.

    На 42-й минуте встречи форвард римлян Чиро Иммобиле сравнял счет, реализовав пенальти. Победный мяч забил Иммобиле на 91-й минуте с паса нападающего Фелипе Кайседо.

    Отметим, что победная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла отметки девяти матчей.

    «Лацио» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (14) — на 18-м месте. 0

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