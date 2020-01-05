«Брешия» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Хозяева вышел вперед уже на 18-й минуте благодаря голу Марио Балотелли. В концовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Андреа Кистаны.
На 42-й минуте встречи форвард римлян Чиро Иммобиле сравнял счет, реализовав пенальти. Победный мяч забил Иммобиле на 91-й минуте с паса нападающего Фелипе Кайседо.
Отметим, что победная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла отметки девяти матчей.
«Лацио» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (14) — на 18-м месте. 0