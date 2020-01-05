«Брешия» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 18-го тура итальянской Серии Апринимала римский

Фрагмент матча twitter.com/officialsslazio 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева вышел вперед уже на 18-й минуте благодаря голу Марио Балотелли. В концовке первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Андреа Кистаны.

На 42-й минуте встречи форвард римлян Чиро Иммобиле сравнял счет, реализовав пенальти. Победный мяч забил Иммобиле на 91-й минуте с паса нападающего Фелипе Кайседо.

Отметим, что победная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла отметки девяти матчей.

«Лацио» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (14) — на 18-м месте. 0